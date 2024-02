Dahil nililigawan ni Atong Ang: Sunshine Cruz pilit na ginagawan ng intriga

Palaging in the news ngayon si Sunshine Cruz!

Siyempre, may kinalaman sa panliligaw ng businessman na si Atong Ang ang mga balita ngayon kay Sunshine.

Dahil nga sa pagkaka-link niya kay Atong ay pilit na ginagawan ng intriga si Sunshine.

Pero tahimik nga lang si Sunshine at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita tungkol sa kanila ni Atong.

Nang makita nga namin si Sunshine sa isang party ay quiet lang siya at ayaw magsalita tungkol sa businessman na noong 2014 pa unang nanligaw sa kanya.

Hindi na nga lang namin siya kinulit pa!

At wala ring maibigay na update ang mga malalapit kay Sunshine na tinatanong namin kung nag-level up na ba ang aktres at si Atong at kung nauwi na ba sila sa relasyon?

Pero ilan nga sa malalapit kay Sunshine ang nagre-react sa mga intriga sa kanilang kaibigan.

Sabi ng isang nakausap namin, hindi siya naniniwala sa intrigang binigyan ng house and lot ni Atong si Sunshine.

Ang alam ng source namin, may bagong bahay si Sunshine, pero mas maliit pa nga raw ‘yon sa unang bahay ng aktres.

Hindi rin daw masasabing nasa isang posh village ang bahay na iyon.

“Siguro naman kung magreregalo si Atong ng house and lot kay Shine sa isang bonggang village na. Sana ang laking bahay na. Pero ‘yung new house naman ni Shine mas maliit nga compared sa unang house niya.

“Ang alam ko mga 200 square meters lang iyon. I doubt kung regalo ‘yon ni Atong.

“Feeling ko iniintriga lang si Shine dahil manliligaw nga niya si Atong,” sey ng taong kausap namin.

Saka sa sipag daw ni Sunshine ay kayang-kaya namang makabili ng house and lot ng aktres.

Kung mansion daw sana ang bahay ni Sunshine ay magdududa pa ang taong kausap namin na bigay nga iyon ni Atong, pero malabo raw talaga.

Well…