Clarin tutulong para malutas isyu sa WADA 

Nakahandang makipagtulungan si Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard Clarin alinman sa Philippine Sports Commission (PSC) at Philippine National Anti-Doping Organization (PhiNADO) para sa agad na pagkakaresolba ng kinakaharap na isyu ng Pilipinas sa World Anti-Doping Agency (WADA).

Sinabi ni Clarin na nakatuon ang kanyang pinamumunuang ahensya na mapanatiling malinis ang bansa sa usapin ng mga ipinagbabawal na mga substansiya habang pinangangalagaan din ang lahat ng mga propesyonal na atleta partikular na sa larangan ng boxing.

Ito ay matapos na malaman na isang professional boxer ang naging dahilan sa hindi pagkakaunawaan ng WADA at PSC kasama ang PhiNADO na nagdulot sa posibleng pagkakasuspinde ng bansa sa mga internasyonal na torneo matapos iangat ang usapin sa Court of Arbitration for Sports.

“Anything that would protect the integrity po of all sports and the health and safety po ng athletes in favor po tayo diyan,” sabi ni Clarin sa panayam ng Abante Sports kung saan ipinaliwanag nito na hindi nito gaanong nalalaman ang usapin sa pagkasangkot ng propesyonal na boxer.

Una nang inihayag mismo nina PSC Chairman Richard Bachmann kasama sina Executive Director Paolo Tatad at PhiNADO Doping Control Officer Nathan Vasquez nitong Martes na wala sa kanila ang hurisdiksiyon ukol sa kaso na hinihingan naman ng paliwanag ng WADA.

“Good afternoon po, sa panahon po natin mahigpit po tayo diyan. Iyaan pong 2016, sino po boxer yan? Kasi po 7-8 years ago na iyan. I-defer po doon sa dating administrasyon po. I’m sure meron po sila naging aksyon dyan noon,” sabi ni Clarin.

“Not sure po kung may records iyan kasi po 2016. Pero check ko po,” pangako pa ni Clarin.

Idinagdag ni Clarin na bilang may mandato na pangasiwaan ang mga propesyonal na palakasan sa bansa, ang GAB ay naglatag ng mga napapanahong hakbang upang lalong mapanatili ang integridad ng iba’t ibang propesyonal na palakasan sa ilalim ng nasasakupan nito at panatilihing patas at mapagkumpitensya alinsunod sa adbokasiya na 3xPRO ng GAB na “to promote, professionalize, and protect” ang Philippine sports.

Ang GAB, sa patuloy na pakikipagtulungan sa mga propesyonal na liga sa palakasan sa bansa, ay walang sawang magsisikap sa bawasan, kung hindi man tuluyang alisin, ang pag-aayos ng laro (game-fixing) at iba pang mga ilegal na aktibidad.

