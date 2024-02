Walang katotohanan ang pahayag ng China na itinaboy ng kanilang coast guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal

“This statement is inaccurate. The BFAR vessel, BRP DATU SANDAY, continues to patrol the waters of Bajo de Masinloc,” diin ni Commodore Jay Tarriela, na siyang Philippine Coast Guard (PCG) spokesperson for the West Philippine Sea.

Ayon kay Tarriela, nasa laot pa rin ang barko ng BFAR upang bantayan ang seguridad ng mga mangingisdang Pilipino sa nasabing lugar.

Binanggit pa nito na ilang miyembro ng media ang nakasakay sa barko ng BFAR at magpapatotoo na walang katotohanan ang binibida ng China.

Nitong Huwebes, ibinalita ng Chinese state television na itinaboy daw ng China Coast Guard ang barko ng BFAR dahil sa ilegal na pagpasok umano sa kanilang teritoryo.

Nitong nagdaang araw ay inianunsyo ng Philippine government na magsasagawa ng rotational deployment ng barko ng BFAR at PCG sa Scarborough Shoal simula ngayong buwan.