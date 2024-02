ISA ang dinuguan sa mga classic Pinoy ulam na talaga namang paborito ng karamihan pero kakain ka pa kaya nito kung ginawa itong sauce sa spaghetti?

‘Yan ang ginawang paandar ng TikTok food content creator na si Mr. Batts sa kanyang account.

Aniya sa caption, “Oh ito na ang dinugetti para tumigil na kayo.”

Sa uploaded video, mapapanood ang step by step na proseso sa paggawa niya ng kakaibang dish mula sa paghihiwa ng mga rekado, paggisa, paghihiwa at pagpi-plating nito.

Hindi ito tipikal na dinuguan dahil nilagyan pa ito ni Mr. Batts ng bagnet o lechon kawali bilang toppings!

Dahil dito, nakatanggap ito ng halo-halong reaksyon mula sa mga netizen.

Gaya ni Euwan Fan, aniya, “Nabo-bother ako bakit nilagyan ng luya.”

“I’m not a Filipino but I really enjoyed watching all your videos nakakatuwa kasi sya panoorin,” hirit ni @King77phtin88.

Say naman ni Pupper, “I think anything good with rice will get along din sa pasta.”

“I think this is the thing. I’ve heard of this from different people and they like it. Haha,” pagbabahagi naman ni Kent Kho.

Ikaw, titikim ka ba nito?

(Moises Caleon)