Inaprubahan ng Kamara de Representantes sa ikalawang pagbasa ang panukala na ibaba ang stock transaction tax, dividend tax at buwis na ipinapataw sa taya at panalo sa lotto at karera ng kabayo upang mapalakas ang capital market ng bansa.

Aamiyendahan ng House Bill 9277 ang ilang bahagi ng National Internal Revenue Code.

Ayon kay AnaKalusugan party-list Rep. Ray Reyes, sponsor ng panukala, makatutulong ang HB 9277 upang maging mas competitive ang bansa sa mga kapitbahay nito sa ASEAN.

“If we do not do this, we may be overtaken by Vietnam and be the last in the ASEAN 6 in terms of market capitalization,” sabi ni Reyes.

Ang final tax para sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) at panalo sa lotto ay ibaba sa 10% mula sa 20% at ang documentary stamp tax sa taya sa lotto at karera ng kabayo at gagawing 10% mula sa 20%.

(Billy Begas)