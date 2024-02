Ang International Criminal Court at pananagutan

Lumabas kamakailan ang dalawang survey ukol sa isinasagawang imbestigasyon ng International Criminal Court sa mga naganap na pagpaslang dahil sa tinatawag na drug war ng nakaraang administrasyon.

Sa Social Weather Stations survey, nasa 25% na ang mga “strongly approve” sa imbestigasyon, habang nasa 28% naman ang mga “somewhat approve.” Parehong tumaas ito, mula sa 20% at 25%, respectively.

Sa OCTA survey naman, nasa 59% porsyento na ng mga Pilipino ang pabor sa muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court.

Malinaw sa mga numerong ito: Mayorya ng Pilipino ang panig sa pananagutan. At ano man ang kanilang hanay sa politika, sang-ayon man sila sa paglipol ng droga sa lipunan, ipinapakita ng mga survey na ito: Hindi sila sang-ayon sa pagpatay.

May diwa pa rin ng katarungang nasa loob natin. Alam pa rin natin ang tama at mali. At ang nakakalungkot ngang katotohanan na ipinapakita ng mga survey na ito: Naniniwala ang Pilipino na makakamtan ang katarungan hindi sa loob ng mga sarili nating korte, kundi sa isang pandaigdigang korte tulad ng ICC.

Parang ang sinasabi: Kung dito lang yan, malamang makakalusot ‘yan. Malamang mapapawalang-sala ‘yan. Kailangan ICC, para siguradong hindi puwedeng gapangin o kargahan ang korte.

Isipin natin, sa lagay na ito, wala pang survey na nagtatanong kung gaano kalalim ang pagkakaintindi ng mga tao sa trabaho ng ICC, ha. Na nasa The Hague, sa Netherlands ang mga tanggapan nito, at na isa itong independent international organization na wala sa ilalim ng United Nations.

Siguro nga nagsisimula nang matauhan ang Pilipino. Napapagtanto na natin na hindi kasama sa inihahandog na mandato sa halalan ang pagpaslang sa mga inosente sa lansangan. Lalo pa ngayon na lalong lumalabas ang totoong kuwento ng tinaguriang drug war: Ang mga nilooban at binaril sa harap ng kanilang mga pamilya, ang mga walang kalaban-labang pinatay bago bansagang “nanlaban.” Ang mga batang itinuturing lang bilang “collateral damage.” At ang mga iniwan nilang umaatungal sa kalsada, nagtatanong ng bakit, iniisip na ang tanging dahilan na sila ang nagluluksa at hindi ang iba ay dahil wala sila sa poder, wala silang kapangyarihan, mahirap lang sila. Saan ko nga ba narinig dati ang katagang, “hindi naman war on drugs itong ipinapatupad ng rehimeng Duterte. War on poor people ito.”

Sa ngayon, iisang salita ang katumbas ng tatlong titik ng ICC sa isip ng mga Pilipino: katarungan.