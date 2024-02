Ang daming bagong endorsement: Kathryn Bernardo ang bongga, lalong yumaman

Pabongga nang pabongga at payaman nang payaman si Kathryn Bernardo!

Parami kasi nang parami ang kanyang product endorsements. Si Kath pa rin nga ang reyna sa rami ng produktong ine-endorse.

For the record nga kasi ay si Kath ang local celebrity na may pinakamaraming product endorsements.

Noong Miyerkoles lang ay nag-renew ng panibagong kontrata ang Asia’s Phenomenal Superstar bilang endorser at brand ambassador ng isang kilalang brand ng electronic appliances.

Mas hinabaan pa ng nasabing product company ang kontrata niya, ha. Tumaas nga raw kasi ang sales ng mga appliances nila sa market.

Ayon nga sa isa sa big bosses ng company, “We are extending our partnership with the Ms. Kathryn Bernardo as our brand endorser who inspires greatness in every step. Together, we’ll push boundaries and deliver excellence. Get ready for an extraordinary journey!”

Noong Lunes naman ay inilabas din ang pinakabagong advertising campaign ng isang kilalang local brand ng kape na si Kathryn nga ang bagong mukha ng kanilang produkto.

Sey nga ng fans ni Kath, natikman na nila lahat ng mga kilalang instant coffee brand dahil sa idolo nila. Ang bagong kape na ini-endorso kasi ng aktres ang pangatlong brand ng inumin na in-indorse ng aktres.

Ang dami ring sikat na local clothing brands ang super abang sa serbisyo ni Kathryn. Ilang taon na rin ang hinihintay ng mga kumpanyang ito para makuha lang ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla bilang endorser.

Nawalan ng pag-asa ang ilang sikat na brand ng damit nang naglabasan ang magkakatabi at naglalakihang billboards ni Kath sa Guadalupe dahil mukhang magtatagal pa ang aktres sa pag-eendorso ng Bench.

At heto pa, narinig namin na mas marami pang lalabas na advertising campaign ngayong taon ang Kapamilya actress kaya patuloy ang suwerte at pagyaman ni Kath.

‘Yun Na!

(Ogie N. Rodriguez)