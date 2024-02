Ancajas bubuhos kontra Inoue

Kumbaga sa pustahan, itataya na lahat ni Jerwin ‘Pretty Boy’ Ancajas ang lahat upang matagumpay na masungkit ang kanyang ikalawang korona sa ibang dibisyon laban kay World Boxing Association (WBA) bantamweight champion Takuma Inoue.

Gaganapin ito sa darating na Sabado ng gabi sa Ryogoku Kokugikan Sumo Arena sa Tokyo, Japan.

Puntiryang makapagtatag muli ng matinding pundasyon sa ikalawang dibisyon matapos matagal maghari sa super-flyweight hawak ang International Boxing Federation (IBF) title ng halos anim na taon bago ito tuluyang naagaw ni Fernando ‘Pumita’ Martinez ng Argentina sa dalawang beses na paghaharap noong 2022.

Sa pagdayo nito sa tinaguriang ‘Land of the Rising Sun’, pilit na babangon si Ancajas (34-3-2, 23KOs) patungo sa liwanag na masilo at dominahin ang reigning champion na si Inoue (18-1, 4KOs) na unang beses idedepensa ang korona matapos mapagwagian ang unanimous decision na panalo laban kay Liborio Solis ng Venezuela para sa bakanteng titulo.

“When I fight I do not think [about hometown decisions]. As a boxer I just show my best atop the ring,” saad ni Ancajas sa panayam rito ng isang news site.

Ito ang unang pagkakataon na sasabak sa Japan ang 32-anyos mula Panabo City, Davao del Norte, kahit na minsan na itong naging sparring partners ng mga kilalang Japanese boxers sa pagbabalik nito sa Teiken Boxing Gym para ganapin ang kanyang open media workout noong Martes.

Gayunpaman, hindi na lingid sa kaisipan at karanasan ni Ancajas ang paglaban sa iba’t ibang panig ng mundo, na minsang ganapin ang mga laban nito Cotai Arena sa Macao para sa kanyang unang title defense kontra Jose Alfredo Rodriguez na nauwi sa seven-round stoppage, gayundin sa Suncorp Stadium sa Brisbane, Australia sa 2nd defense kay Japanese Teiru Kinoshita na nagtapos rin sa seventh round TKO at iba pang malulupit na laban.

“We are used to fighting anywhere. When we are visitors, it is kill or be killed… we focus on our fight and our game plan,” eksplika ni head trainer Joven Jimenez sa parehong panayam, na sinigurong matindi ang pinagdaanang pagsasanay na ginanap sa Survival Camp sa Magallanes, Cavite ng ilang buwan, na kanila na ring sinimulan sa Estados Unidos bago maurong ang laban nung Nobyembre 15.

“We are visitors so his conditioning must be all out and we go all out every minute of every round,” wika pa ng trainer ni Ancajas.

Tinapos ni Ancajas ang kanyang preparasyon sa matinding training camp katulong sina WBO 118-pound No.1 challenger Vincent Astrolabio, undefeated junior-featherweight boxer Alex Santisima Jr., super-bantamweight Bryl Bayogos at Marvin Esquerdo upang mas mapaibayo pa ang paghahanda para makamit ang ikalawang World title.

“I have to push myself. This training is a huge help to me especially to my stamina because we do not know what Takuma would bring to the fight,” wika ni Ancajas. “I will work hard to get another world title for the Philippines, especially now that we do not have a world champion. I want us to have a world champion early this year.”

(Gerard Arce)