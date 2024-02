Hindi na itutuloy ng ABS-CBN Corp. ang pagbenta ng kanilang broadband business at iba pang assets ng subsidiary Sky Cable Corp. sa PLDT Inc.

Nagkasundo ang dalawang kompanya na bawiin ang P6.75 bilyong transaksyon.

Mataandaan na ang pagbenta ng Sky Cable ay nilagdaan ng dalawang kompanya noong Marso 2023. Inaprubahan din ito ng Philippine Com-petition Commission noong nakaraang buwan lamang.

“PLDT Inc. and ABS-CBN Corp. have mutually decided not to proceed with the sale of Sky Cable to PLDT under the sale and purchase agree-ment signed by and among the parties in March 2023,” ayon sa disclosure ng telco nitong Huwebes.

Dahil dito, magpapatuloy ang cable TV subscriptions ng Sky Cable sa mga customer dahil sa binawing deal. Dapat sana ay titigil na ang Sky Cable ngayong Pebrero 26.