7 sa 10 Pinoy may tooth decay

Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Dental Association (PDA) na pito sa bawat 10 Filipino o 72% ng populasyon ang may tooth decay.

“Bulk of these statistics are five to 12 years old, meaning the school children of the Philippines. It has become the leading reason why children are absent from school,” ayon kay PDA executive secretary Sheryl Lantican sa isang media Kapihan forum.

Gayundin, base sa kanyang professional na karanasan ay madaming empleyado ang hindi nakakapasok sa trabaho dahil sumasakit ang ngipin.

Sinabi ni Lantican na sa kabila ng pagbalewala ng mga Pinoy sa usaping ito’y ikinukonsidera na ngayon na sakit ito hindi lamang sa lokal kundi sa buong mundo.

Nabatid na ang pagkain ng mga matatamis at kakulangan sa dental hygiene ang dahilan ng tooth decay at periodontal disease.

Nasisira umano ang ngipin kapag ang bacteria mula sa matamis ay humalo sa acid sa bibig.

Samantala, 50% o lima sa bawat 10 Filipino ang dumaranas ng iba’t ibang gum o periodontal diseases.

Ito umano ay advance na kondisyon na hindi lamang nakakaapekto sa gilagid kundi maging sa mga buto sa ilalim ng gilagid.

Kaugnay nito, sinabi ni DOH Maternal Child and Adolescent Health Division chief Manuel Vallesteros na ang dental at oral problem ay mapipigilan.

“We always think that dentistry is expensive, but it is dental neglect that is expensive. That’s why we need to strengthen dental home or oral health primary care,” ayon kay Vallesteros.

Sinabi pa ni Vallesteros na ang oral health na kinabibilangan ng teeth, gums, lips, jaws at salivary glands ay dapat na bigyan ng importansiya ng bawat Pinoy.

“Ang dental ay kasama sa universal health care kaya ang aming programa ay across all life stages starting from pregnancy to old age,” dagdag ni Vallesteros.

Nalaman na ang iba pang pagsasanay para mapigilan ang tooth decay ay ang pag-iwas sa matatamis, tamang pagsisipilyo, regular na magpa -check up sa dentista at manatiling dehydrate.

“Umiwas din sa bisyo, alak, sigarilyo at vape. Iwasan ang pagnguya ng betel nut o nganga dahil ito ay maaaring magdulot ng oral cancer,” paliwanag pa ni Vallesteros.

(Juliet de Loza-Cudia)