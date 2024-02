43 Chinese, Vietnamese POGO worker pinalayas na sa ‘Pinas

PINALAYAS na kahapon sa bansa ang 43 Chinese at Vietnamese na dinakip ng mga awtoridad sa isang ilegal na kumpanya para sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) sa Pasay City noong nakaraang taon.

Pinangunahan ni Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) executive director at Undersecretary Gilbert Cruz ang paghahatid sa mga ito sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 pabalik sa China at Vietnam.

Kabilang ang mga ito sa mga dayuhan na nagtrabaho sa isang ilegal na POGO hub sa isang gusali sa William st., sa Pasay City na nakasentro ang operasyon sa online fraud, prostitusyon, crypto scam at illegal online gambling.

Ang mga ito ang ikalimang batch ng mga dayuhan na pina-deport ng pamahalaan kasunod ng pagkakadakip sa kanila ng mga miyembro ng PAOCC, Department of Justice (DOJ) at Philippine National Police (PNP) noong Oktubre ng 2023.

Walang nakasampang kaso laban sa mga dayuhan habang ang iba pa ay kailangang manatili sa bansa at harapin ang kanilang mga kaso bago ipatapon pabalik sa kanilang mga bansa.

“May mga violations silang ginawa dito. And others are violating ‘yung immigration laws natin. ‘Yung iba kasi wala na talagang passport eh kaya nakipag-coordinate pa kami sa kanilang mga embahada para sa kanilang travel authority,” ani Cruz.

(Otto Osorio)