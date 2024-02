3 NPA nalagas, 3 sundalo sugatan sa negros bakbakan

3 NPA NALAGAS, 3 SUNDALO SUGATAN SABUMULAGTA ang tatlong miyembro ng New Peoples Army (NPA) habang tatlong miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang sugatan sa nangyaring serye ng bakbakan sa pagitan ng mga rebelde at tropa ng pamahalaan sa Escalante City Negros Occidental noong Miyerkoles hanggang kahapon.

Ayon kay Lt. Col. J-Jay Javines, tagapagsalita ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army (PA), inaalam pa nila ang pangalan ng mga rebelde na kinabibilangan ng dalawang lalaki at isang babae.

Aniya, ilang malalakas na kalibre ng baril ang nasamsam sa mga ito matapos ang nangyaring serye ng mga engkwentro sa Sitio Mansulao, Barangay Pinapugasan, Escalante City, Negros Occidental.

Sa ulat, pumutok ang unang bakbakan ng tropa ng 79th Infantry Battalion ng PA at nalalabing miyembro ng nabuwag na Northern Negros Front (NNF) bandang alas-onse nang umaga noong Miyerkoles.

Nagtagal ang palitan ng putok ng mga ito ng 30 minuto hanggang makatakas ang mga rebelde.

Naaktuhan umano ng mga sundalo ang mga rebelde habang nangingikil sa mga residente.

Bandang alas-dos nang tanghali nang muling nagbakbakan ang dalawang kampo at tumagal lang ito ng halos limang minuto.

Alas-sais nang umaga kahapon nang huling magsagupaan ang dalawang grupo na nagresulta sa pagkalagas ng tatlong rebelde makalipas ang halos limang minuto ng palitan ng putok.

Samantala, nakumpiska sa lugar ng mga tropa ng pamahalaan ang M653, isang MKk47 at isang kalibre .45 baril.

Posible din umanong may mga sugatan pang mga rebelde sa lugar kaya hindi makaalis ang mga ito.

Samantala mayroon namang tatlong sundalo ang sugatan sa serye ng engkwentro at ginagamot sila ngayon sa pinakamalapit na ospital sa lugar.

(Edwin Balasa)