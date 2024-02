2024 PBA season aarangkada na! 

Sa bihirang pagkakataon, sa Ynares Center sa Antipolo ang opening day ng PBA Philippine Cup sa February 28.

Tampok dito ang double-header sa pagitan ng Terrafirma at Converge ng alas-4:30 ng hapon, at NorthPort-NLEX ng alas-7:30 ng gabi.

Tuwing weekend naman ay mas maaga ang mga laro – alas-3 ng hapon ang first game, habang alas-6:15 ng gabi ang pangalawa.

Smart Araneta Coliseum pa rin ang karamihan ng mga laro, pero dadayo ang All-Filipino conference sa PhilSports Arena, Ninoy Aquino Stadium at Caloocan Sports Complex.

Sa April 13, dalawang magkalayong venues ang mga laro — sa Caloocan ng 3 p.m. sa pagitan ng Rain or Shine at Dyip, at ang 6:15 p.m. game ng TNT at Road Warriors sa Candon, Ilocos Sur.

Magkahiwalay muli ang mga laro sa April 20, Phoenix vs NLEX ng 3 p.m. sa Ynares Arena-Pasig, at Elasto Painters vs Magnolia ng 6:15 p.m. sa Tiaong, Quezon.

Sa Caloocan City ang bakbakang ng Blackwater at Batang Pier sa April 27, parehong araw na dadayo ang Converge at Ginebra sa Cagayan de Oro.

Sa March 15 sa Big Dome uumpisahan nina June Mar Fajardo, CJ Perez at Chris Ross ang title defense laban sa Painters. Kinabukasan, March 16, unang sasalang sa torneo ang Magnolia kontra FiberXers.

Binigyan ng mas mahaba-habang pahinga ang SMB at Hotshots na nagbuno sa Finals ng season-opening Commissioner’s Cup. Sinikwat ng Beermen ang korona sa Game 6 noong February 14.

Base sa schedule na inilabas ng liga kahapon, May 5 matatapos ang 11-game eliminations sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate.

(Vladi Eduarte)