WADA bibisita sa Pilipinas

DALAWANG representante mula sa World Anti-Doping Agency (WADA) ang bibisita sa Pilipinas sa Abril upang makipagpulong sa mga mambabatas ng bansa para maisaayos ang isang pangmatagalang set-up na gagawing isang independent body ang PhiNADO at nakahiwalay sa ahensiya ng gobyerno na Philippine Sports Commission.

Ibinahagi ito nina Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann at Executive Director Paulo Tatad matapos na ipahayag ang buong detalye sa kinakaharap na isyu ng bansa sa umano’y hindi pagsunod sa mga nakatakdang hakbangin sa pagre-regulate ng doping at ipinagbabawal na mga substansiya.

Kumpiyansa din si Bachmann na maliligtas ang Pilipinas sa itinakdang kaparusahan ng WADA pati na rin ang mga atleta na nakapagkuwalipka at naghahangad na makalaban sa Paris Olympics sa pagbibigay impormasyon sa pagsisikap at tulong na ipinaabot ng Malacanang pati na mga mambabatas sa bansa.

Ipinarating din ni Bachmann ang katiyakan sa mga atleta kabilang ang Paris Games qualifier na si EJ Obiena, na tumawag na sa kanyang opisina upang magpahayag ng mga alalahanin tungkol sa isyu.

Nakatakdang makipagpulong sa Malacanang ngayong Biyernes sina Bachmann at inaasahan ang pagpapalabas ng Executive Order na agad na tutulong sa PhiNADO partikular sa pagpopondo.

Ipinaliwanag din niTatad na kailangang masunod ng PhiNADO ang apat na pangunahing punto sa WADA Code para makakuha ng kumpletong clearance ang Pilipinas at mapigilan ang pagsusumite at pagbubukas ng kaso sa Court of Arbitration for Sports (CAS).

Nangako ang Philippine Anti-Doping Agency (PhiNADO) na nasa proseso na ang corrective actions para maiwasan ang sanction mula sa WADA.

Inihayag ni International Doping Officer Nathan Vasquez na halos tapos na ang PhiNADO sa buong pagsunod sa apat na pangunahing puntos sa WADA Code.

Sinabi nito na ang Athlete Biological Passport at Registered Testing sa mga pambansang piling atleta ay naisumite na at masayang tinanggap ng WADA.

Ang PhiNADO ay nagtatrabaho na ngayon sa dalawa pang punto – ang Pagsusuri sa Distribusyon at Pamamahala ng mga Resulta – na inaasahang matatapos sa loob ng dalawang linggo.

(Lito Oredo)