KUNG vegetarian ang partner mo, ito na ang perfect regalo sa kanya!

Nagviral kamakailan ang tulips flowers na ito pero ang kakaiba? Gawa lang naman ito sa nilagang itlog! Creative yarn?

Shinare ito ng user na si Mehejabin Akter sa Facebook Group na ‘Tulips Lover’ na inulan ng halos 34k reaction at libo-libong comment at mention ng mga magdyowa.

Sa uploaded picture, makikita ang mga itlog na pinorma na animo’y tunay na tulips at nilagyan pa ng tangkay!

Benta naman ito siyempre sa mga netizen

Sabi ni Cris Tine Guadalupe, “Tracy Lin babiii you want me to do this for you HAHAHA my gift to you cuz you’re allergic to flowers.”

“Thanks for sharing , it’s very creative!” puri ni Fiaferana Andy.

“Nang Ann Julie Manlangit gantong tulips ba gusto mo?? hahaha,” biro ni Stephanie Espiritu sa kanyang kaibigan.

“Kinilig ka na, naging healthy ka pa! hahahaha,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, bet mo ba ng ganitong bulaklak? (Moises Caleon)