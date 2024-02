Thaddeus Young sinungkit ng Suns

PINATIBAY pa ng Phoenix Suns ang frontcourt sa pagpapapirma kay veteran forward Thaddeus Young nitong Martes.

Kabuhol ng Suns (33-22) ang Pelicans sa 5th-6th ng Western Conference standings.

Top six ng magkabilang conference ang agad aabante sa first best-of-seven round ng playoffs. Ang mga nasa 7-10 ay dadaan pa sa play-in tournament para pag-agawan ang nalalabing dalawang slots sa postseason.

Naka-1,162 career games na si Young, 35. Pangatlo siya sa active players na nakaipon ng ganu’n kadaming laro sa likod nina LeBron James at Chris Paul.

Kaagahan ng kasalukuyang season, naka-23 games si 6-foot-8, 235-pound Young sa Toronto Raptors, naka-anim na starts at nag-average ng 5.0 points, 3.3 rebounds per game.

Malaking tulong ang veteran presence ni Young sa tabi ni Kevin Durant at kay Grayson Allen sa forward.

“Thad is a highly respected veteran player who makes us a better teamin our pursuit of winning an NBA championship,” bida ni Suns general manager James Jones. “Thad is extremely intelligent and plays with a competitive intensity. His size and defensive abilities add versatility to our roster.”

(Vladi Eduarte)