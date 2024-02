Super trending: Donny Pangilinan umamin na ng pagmamahal kay Belle Mariano

Kilig overload ang latest Netlfix episode ng ‘Can’t Buy Me Love’ dahil sa pag-amin ni Bingo ng kanyang feelings kay Ling.

Muli ngang nagkita ang mga characters nina Donny Pangilinan at Belle Mariano na sina Bingo at Ling after ng kanilang misunderstanding.

Sa muli nga nilang pagkikita ay naganap ang pinakaaasam ng viewers na ilang buwan din nilang hinintay.

Finally ay nagkaroon na ng tapang si Bingo na aminin ang kanyang feelings para kay Ling, na gusto nga niya ito.

Pero dahil hindi sanay si Ling na masabihan siya ng gusto siya ng isang lalaki ay nagpasalamat na lang siya sa binata bilang sagot niya sa inamin nito.

Umamin din si Bingo na kailangan niya si Ling para sa kanilang negosyo, na tanging paraan na naiisip niya para yumaman.

Dahil nasa peak ng kanilang kilig ang mga faney kaya hindi nakakagulat na trending agad ang teleserye at mga related topics nito sa X (dating Twitter).

Post nga ng Netflix Philippines sa X, “Humihinga pa ba ang lahat, ako kasi parang ‘di na.”

Komento ng isang X user, “I really like their innocent love, so pure, but at the same time too cute and grabe kakakilig.”

Sey naman ng isang faney, “Pinaka-cute na aminan ng feelings ever.”

Kahit na mas napapalapit pa ang Bing-Ling sa isa’t isa ay manggugulo naman ang character ni Stephen played by Darren Espanto.

Sinabihan kasi siya ni Cindy (role n Agot Isidro) na maging close siya kay Bingo para malaman niya ang pinaggagawa nina Bingo at Ling.

Plano kasi nina Cindy at Gina (na character ni Ruffa Gutierrez) na gamitin si Bingo laban sa ina nito na si Annie (na ginagampanan naman ni Ina Raymundo).

Speaking of Annie, aabangan sa upcoming episodes ang pagkikita nilang mag-ina at gayundin ang mas lumalalim pa na relationship nina Bingo at Ling!

Exciting! (Byx Almacen)