Sisi Rondina, Choco Mucho gigil rumesbak sa All-Pinoy

Mga laro sa Huwebes: (FilOil EcoOil Arena)

3:00pm – Galeries vs PLDT

5:00pm – NXLed vs Choco Mucho

SISIMULAN ng Choco Mucho Flying Titans ang kanilang misyon na makabalik sa championship match na pagtutuunang maigi ng pansin nina team captain Maddie Madayag at last conference MVP Cherry Ann “Sisi” Rondina kontra sa palabang NXLed Chameleons sa tampok na laro ng 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference 2024 Huwebes sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Sa kabila ng naunsyaming pangarap sa nakaraang Second All-Filipino Conference, kung saan kinapos na maibulsa ang unang titulo, na siya ring unang podium finish ng koponan laban sa kapatid na Creamline Cool Smashers, nananatiling optimistiko ang tandem nina Madayag at Rondina sa magiging laban ng koponan na masasaksihan bandang alas-5 ng hapon.

Bago rito ay ikukunekta muna ng PLDT High Speed Hitters ang debut sa koponan nina Kim Fajardo at Majoy Baron laban sa tore ng Galeries Highrisers sa unang laro sa alas-3.

Hindi maitatanggi ang malaking kawalan ng mga manlalarong sina Bea De Leon, Denise Lazaro-Revilla at power-lefty Caitlyn Viray, habang nagpapagaling rin si Desiree Cheng sa kanyang injury, subalit nadagdagan naman ng maaaasahang arsenal ang koponan sa katauhan nina spikers Royse Tubino, Mean Mendrez, playmaker Mars Alba at floor defender Bia General.

Tuluyang naging malaking pagbabago ng Choco Mucho ay ang sistemang pinapatakbo ni coach Dante Alinsunurin upang makapasok sa nagdaang AFC championship. Ito ang naging puhunan ng koponan upang tumaas ang kumpiyansya ng bawat manlalaro, higit na si Rondina, na kahit may mahusay na kakayanan sa paglalaro ay patuloy pa ring pinagbubuti ang kanyang kaalaman, higit sa kanyang mahihinang aspeto tulad ng receiving.

“So far, the new players are still adapting to the system, considering they are relatively new. We are exercising patience for each other so they can fully grasp Coach Dante’s system,” paliwanag ni Madayag sa nakuhang karanasan noong isang taon.

Ginagarantiyahan ni Rondina na ang Flying Titans ay lalong susubukang lumapit sa inaasam na laro nang may determinasyon at may panalong pag-iisip. Inamin niya ang kawalan ng katiyakan sa paglalaro sa kumperensiya dahil sa mataas na antas ng paglalaro, ngunit binibigyang-diin ang pangako ng koponan sa pagsusumikap at pagsunod sa mga turo ni Alinsunurin.

“Sana, kasi maraming mga instances na puwedeng off. Maraming pangyayari na hindi natin alam pero siyempre mas pino-focus ko talaga kung saan talaga ako weak talaga, ‘yung receive ko. So, unti-unti, nag-i-improve naman,” wika ni Rondina.

Kumana ang 27-anyos mula Compostela, Cebu ng kabuuang 236 points, kabilang ang pagkakapwesto sa ikatlo sa pinakamahusay na spiker sa 36.98 percent, pang-siyam sa service sa 0.20 per set, ika-anim sa digs sa 2.33 per set at pangalawa sa receive sa 38.67 percent efficiency.

“Sabi nga, bilog ‘yung bola. Hindi natin malalaman kung ano ‘yung takbo ng conference. Pero sisiguraduhin po namin na magta-trabaho kami at siyempre ipapakita po namin kung ano ‘yung mga itinuturo ni coach Dante,” dagdag ni Rondina.

“Hindi namin iniisip ‘yun (expectations) actually, hindi naman dapat iniisip ‘yun. Pero sabi ko, lagi kaming magtatrabaho, ipapakita po namin kung paano kami mag-training at paano po namin maipe-perform iyung mga itinuturo ni coach.”

(Gerard Arce)