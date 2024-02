Say Chiz, Capital1 hinambalos karibal

NAGTALA ng magkahiwalay na panalo ang Say Chiz Smileys at Capital1 Solar Boys sa simula ng 2024 Philippine Sportswriters Association (PSA) Cup na nilaro sa Ninoy Aquino Stadium sa Vito Cruz, Manila nitong Martes ng gabi.

Dumaan sa butas ng karayom ang Say Chiz Smileys bago kinaldag ang tigasing Smart Sports Scribes, 66-64, sa pangalawang laro habang ang Capital1 Solar Boys ay kumana ng wire-to-wire na 86-74 win kontra Strong Group Athletics Press Row Bros sa unang laro.

Humablot ng importanteng offensive rebound si Aivan Episcope at sumandal sa mahigpit na depensa ang Say Chiz Smileys sa dulo ng laro na naging susi sa tagumpay para ilista ang 1-0 record sa tournament na isa sa mga proyekto ni PSA President Nelson Beltran ng Philippine Star.

Nag-apoy ang opensa ni Say Chiz Smileys center Jonas Terrado ng Inquirer matapos irehistro ang game-high 21 points at 14 rebounds kasama ang four steals, two assists at isang block.

Tumikada si Jeric Lopez ng 16 points, apat na assists at tatlong rebounds habang bumakas si Cedelf Tupas ng 15 markers at tig-apat na rebounds at steals para sa Say Chiz Smileys.

Para sa Smart Sports, si AJ Bolando ang nanguna sa opensa matapos ilista ang 19 puntos, walong boards at dalawang steals.

Sina Christian Jacinto at birthday boy Aldo Aviñante naman ang sinandalan naman ng Capital1 ni Manila Bulletin sports editor Ramon Bonilla upang sumalo sa top spot ng team standings.

(Elech Dawa)