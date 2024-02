Nanawagan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kabataan na aktibong makilahok sa demokratikong proseso at magparehistro upang makaboto sa 2025 mid-term elections.

“The youth are the backbone of our nation’s future. Their active participation in the upco¬ming elections is crucial in ensuring that their concerns, aspirations, and vision for the country are represented and addressed by our leaders,” sabi ni Romualdez.

Sinabi ni Romualdez na ang pagpaparehistro ng mga kabataan para makaboto ay hindi lamang isang civic duty kundi mahalagang paraan upang maiparating ang kanilang boses at makapagpatupad ng pagbabago.

Pinaplano umano ng lider ng Kamara ang pagsasagawa ng serye ng voter registration drive at awareness campaign sa mga educational institution, youth organization, at iba’t ibang komunidad upang matulungan ang kabataan sa pagpaparehistro.

Noong Pebrero 12 ay muling binuksan ng Commission on Elections (Comelec) ang registration period para sa 2025 mid-term elections. Tatagal ito hanggang sa Setyembre 30. Inaasahan ng Co¬melec na magpaparehistro ang may 3 milyong botante para sa darating na halalan. (Billy Begas)