PINAGKAGULUHAN ng mga cat enthusiast ang isang pusang Pinoy o puspin na nauutusan magsampay ng kanyang furmom.

Bilib na bilib kasi ang mga netizen sa pusang ito na nauutusan ng kanyang furmo na magsampay ng mga damit.

Sa isang video na pinost ni Angie Leigh, ipinamalas niya ang talento ng kanyang alagang puspin habang dahan-dahang inilalapat ang hanger sa sampayan.

Nakakatuwa pa dahil talagang kinarir ng matalinong pusa ang bilin ng kanyang furmom at ginamit pa nito ang kanyang bibig at kamay sa pagsasampay.

“Good job ming ampunin muna kita marami ka pa isasampay,” sabi ng isang netizen.

“Sana all masipag ang mingming. Ung ming ming dito sa amin. AKala mo siya ang amo. Lagi nakahiga sa bed at sofa. Pag nagutom nangangagat pa.”

“Nowadays naipapakita na ang katalinuhan ng mga four legged babies. It’s just a matter of proper training, showing love…”

“Galing! Good job , magparami ka meng”