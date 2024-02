Pangalawa ang Pilipinas sa pinakamaraming batang bansot dahil sa malnutrisyon, una ang Indonesia.

Ito ang inireport ng Department of Social Welfare and Development kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa regular sectoral meeting sa Malacañang.

Ayon sa DSWD, natigil ang progreso sa paglutas sa malnutrisyon sa mga batang edad lima pababa kaya iminungkahi sa pres-idente na magbigay ng insentibong P400 o P13 kada araw sa mga buntis o kaya sa mga bagong silang na sanggol hanggang dalawang taon ang edad sa loob ng isang taon.

Tinalakay sa pulong ng pangulo ang posibilidad na isama sa national anti-poverty program ng gobyerno, ang unang isang libong araw ng mga sanggol simula ipagbuntis ang mga ito hanggang dalawang taon para maagapan ang pagkabansot at malnutrisyon.

Pero may kaakibat ito na kondisyon na kailangang magpa-prenatal ang mga buntis, may kasamang komadrona sa panganganak, sasailalim sa postpartum care visits, postnatal visits sa mga sanggol, checkup at bakuna hanggang sa edad dalawa.

Sinabi ng DSWD na naghahanap sila ng iba’t ibang solusyon kasama ang Department of Health para malutas ang problema sa pagkabansot sa pamamagitan ng mga umiiral na mga programang panlipunan.

“Kami sa DSWD naghahanap ng mga ibang paraan kung paano mai-incorporate at malabanan ang stunting sa mga existing na social welfare programs,” ani Secretary Rex Gatchalian. (Aileen Taliping)