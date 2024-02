Pamamahagi ng food pack suspendido sa food poisoning

SINUSPINDE ng pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Sur ang pamamahagi ng mga food pack sa mga residenteng naapektuhan ng amihan at low pressure area kasunod ng nangyari umanong food poisoning noong Lunes.

Inilabas ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. ang suspensyon noong Martes habang gumugulong ang imbestigasyon sa insidente.

“I will just suspend the distribution of cooked food for the residents while laboratory tests is still ongoing except the distribution of family food packs, such as rice, canned goods, and other immediate needs of the flood victims,” dagdag ni Cane sa isang panayam sa isang local radio station kahapon.

Kailangan aniyang suspindihin ang pamamahagi ng mga food pack habang patuloy ang laboratory test sa mga biktima para matukoy ang dahilan ng kanilang pagkalason.

“We sincerely appreciate your understanding and cooperation in prioritizing the health and safety of our community members. Thank God that no fatality was recorded,” saad ni Cane.

Binisita rin ni Cane ang mga biktimang nakauwi na sa kanilang mga bahay para personal na alamin ang kanilang kalagayan.

Matatandaang dinala sa iba’t ibang ospital ang mahigit sa 200 katutubo mula sa Barangay Tandang Sora sa bayan ng Esperanza matapos silang makaramdam ng pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagdudumi at pagsusuka matapos kainin ang pack lunch na naglalaman ng itlog, adobong atay ng baboy at kanin.

(Edwin Balasa)