Hindi lahat ng employer ay kakayanin na dagdagan ng P100 ang arawang sahod ng kanilang mga empleyado, ayon kay Go Negosyo founder Joey Concepcion nitong Miyerkoles.

Sa Bagong Pilipinas Ngayon brie¬fing, sinabi ni Concepcion na siya ring Private Sector Advisory Council (PSAC) Lead for Jobs, na hindi siya kontra sa taas-sahod ng mga empleyado pero sana ay dahan-dahanin ito at hindi isang bagsakan lamang.

“As wages do increase, of course consumption spending will increase as well. That will help the economy. But what we should do is not to implement P100 wage at one go; let us spread that over a period of time,” paliwanag pa niya.

Idinagdag pa nito na mula kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo hanggang kay Rodrigo “Digong” Duterte, hindi pa nagkaroon ng P100 umento sa minimum wage.

“Most of the wages were gradually increased overtime—P15, P20, P25, P30,” paliwanag pa niya.

Samantala, nangangamba naman si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na posibleng pagmulan ng wage distortion ang P100 dagdag sa minimum wage.

Ibig sabihin nito, posibleng abutan ng mga minimum wage earner ng mas senior sa kanila na hindi nasasakop ng mga wage order.

“Kung ang suweldo ay maabutan batay sa correction nung distortion ay puwede kayong makipag-usap sa management, dahil ‘yong suweldo ay inabutan na ng mas junior sa akin, mas konti ang responsibilidad,” paliwanag ng kalihim.

“Ang chain reaction ng mga karagdagang suweldo, umaabot kahit na hanggang sa managerial level,” dugtong pa niya.

Noong Lunes, inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 2534, para sa P100 daily minimum wage increase ng mga empleyado at manggagawa sa pribadong sektor. (Aileen Taliping)