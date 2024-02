Nikola Jovic ginagamay papel sa Miami Heat

KINAKAPA pa ni Miami Heat forward Nikola Jovic ang papel niya sa rotation ni coach Erik Spoelstra.

Kalagitnaan ng season, binabalasa pa rin ni coach Spo ang kumbinasyon ng mga tao niya sa loob.

Sa laro kontra Milwaukee Bucks bago ang All-Star break, nakapagsumite si Jovic ng 24 points.

Pero sa ibang laro, halos hindi siya makakuha ng minuto.

“The wild thing is I either start or I don’t play,” ani Jovic kay Ira Winderman ng South Florida Sun Sentinel.

Kuntento si Jovic sa oportunidad na ibinibigay sa kanya ng Miami na contender pa rin sa East. Magkabuhol ang Heat (30-25) at Magic sa 7th-8th sa conference.

Isa pa sa rebelasyon sa lineup ni coach Spo si Jaime Jaquez, Jr., isa sa pinaka-produktibong rookies ngayong season.

Nag-a-average ang 23-year-old guard/forward ng 12.9 points, 3.9 rebounds at 2.6 assists.

Kinuha ng Heat bilang 18th pick overall noong nakaraang draft si Jaquez mula UCLA Bruins.

(Vladi Eduarte)