Melai naging flight attendant

Viral ngayon ang pagiging flight attendant ni Melai Cantiveros.

Lumabas kasi si Melai sa mga social media account ng Netflix bilang isang flight attendant para sa promotions ng upcoming series na ‘Avatar: The Last Airbender’.

Sey ng Netflix Philippines sa kanilang post, “Mabuhay! Momshie Melai welcomes you aboard Appa Air. Now fasten your seatbelts and get ready for mind-bending thrills and excitement in ‘Avatar: The Last Airbender’, ETA: tomorrow, only on Netflix!”

Tuwang-tuwa nga ang mga netizen sa nakakaaliw na promotional video dahil minamani lang ni Momshie Melai ang mga comedy scenes habang nagsasalita ng English words.

Komento ng isang Instagram user, “Si Momshie Melai pala ang Avatar ng Pilipinas and we couldn’t be more proud of that.”

Mega support din sa kanya ang mga kanyang celebrity friends gaya ni Jennica Garcia na nagkomento ng, “Our very own honorary student of all the valedictorianing. We are so proud of youuuu!!!!!”

Patok din sa netizens ang paggamit niya sa kanyang nag-viral na speech sa Asia Artist Awards 2023 sa bandang dulo ng nasabing promotional video.

Samantala, nandito nga sa Pilipinas ang stars ng live action series na ‘Avatar: The Last Airbender’ na sina Filipino-Canadian teen actor Gordon Cormier na gumaganap na bida na si Aang at American-Chinese-Indonesian actor Dallas Liu na gumaganap naman na kontrabidang si Zuko para sa media tour, celebrity screening, at fan event ng series sa Southeast Asia. (Byx Almacen)