Marc Dylan Custodio kampeon sa Dubai Open

PINATUNAYAN muli ni Marc Dylan Custodio ang kahusayan ng mga bayaning manlalaro matapos maging overall champion sa kanyang pagsabak sa Open Division ng 10th DIBC-DELTA Open Bowling Tournament sa Dubai, UAE.

Ang 20-anyos na La Salle student ay nagtala ng total score na 1837 pinfalls upang angkinin ang kanyang pinakauna na open division crown at iuwi ang top purse na P760,000.

Tinalo ni Custodio ang kabuuang 21 ibang finalists kabilang ang Malaysian na si Hafiz Zainuddin at Ahmad Muaz, na nagtala ng 1827 at 1824 para tumapos na pangalawa at pangatlo.

Si Custodio, na naging huling pag-asa mula sa Pilipinas, ay nagtala din ng kasaysayan sa torneo matapos maging pinakabatang nagwagi sa taunang meet sa edad na 20, at una mula sa Pilipinas.

Matatandaan na kasama si Custodio sa Philippine quartet na binubuo nina Artegal Barrientos, Stephen Luke Diwa at Zach Ramin na nakakuha ng ginto sa boys Team of Four sa 21st Asian Youth Tenpin Bowling Championships sa Thailand noong Hulyo 2023.

Itinanghal din si Custodio na 2022 Brunswick Manila Mixed Open Master Champion.

(Lito Oredo)