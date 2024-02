Lyka May De Leon wow sa dive ng bola

KAANTABAY ng mga nagtatangkarang mga kakampi sa De La Salle University (DLSU) Lady Spikers ay ang pag-angat naman ni floor defender Lyka May De Leon na naging sandalan laban sa mga atake ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws tungo sa panibagong panalo sa bisa ng straight set sa 25-20, 25-17, 25-22, Miyerkoles sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Pinatunayan ng sophomore libero na maaasahan ito pagdating sa pagdepensa sa kabuuang 16 excellent digs at 12 excellent receptions para maitala ng defending champions La Salle ang maagang liderato sa 2-0 kartada.

Patuloy namang nanguna sa puntusan si reigning Rookie/MVP Angel Anne Canino sa paglista ng 13 puntos mula sa 11 atake at tig-isang ace at block kasama ang pitong excellent receptions.

Nag-ambag rin si Shevana Laput ng 10 puntos mula sa walong kills at dalawang blocks, habang may walong puntos naman sina middle blocker Thea Gagate mula sa limang atake, dalawang blocks at isang ace kasama ang apat na digs at Alleiah Malaluan na may pitong puntos mula sa anim atake at isang ace, kabilang ang pitong receptions at anim na digs.

Namahagi naman si playmaker Julia Coronel ng 13 excellent sets kaantabay ang tatlong puntos at apat na digs.

“Medyo nag-struggle nga kasi sobrang erratic, parang tentative iyung galaw nila. Pinaalalahanan lang namin na bumalik sa sistema,” saad ni assistant coach Noel Orcullo na hindi nakuntento sa naging kinalabasan ng laro ng Lady Spikers.

Ipinakita ng La Salle na kaya nitong manalo kahit na wala ang mga dating manlalaro na parte ng kanilang championship squad na sina Jolina Dela Cruz, Mars Alba, Fifi Sharma at libero Justine Jazareno na kabilang sa inamin ni coach Ramil De Jesus na kailangang punan para makalista ng panibagong back-to-back na korona ang 12-time champions.

“Actually, nakukulangan pa po talaga (sa effort). Lahat naman po kami sa team nakukulangan pa po sa galaw namin which means kailangan pa po naming magdoble-kayod sa training,” wika ni Canino.

Bahagyang nakalamang ang La Salle pagdating sa atake sa kinanang 15-14 mula sa mga hambalos nina Canino, Malaluan at Laput, subalit nakalista ng tig-isang block at ace ang green and white kabilang ang mas maraming errors ng Lady Tamaraws sa walo kontra anim.

Sumandal naman ang taft-based squad sa 11 errors na naitala ng Lady Tamaraws habang patuloy na nakalamang ito sa atake sa 10 laban sa walo ng FEU, habang ipinamalas ang La Salle ang tibay ng kanilang depensa sa pamamagitan ng tatlong blocks.

(Gerard Arce)