NAGPAMANGHA online ang kelot na ito matapos niyang ibida kanyang talento sa pagpipinta!

Siya si Elmer Paguia mula sa Makati City.

Kamakailan lang ay ibinahagi niya sa Facebook Group na ‘Guhit Pilipinas’ ang kanyang obra kung saan ipininta niya lang naman ang kanyang sarili!

“Me and myself. My very first self-painting,” aniya sa caption.

Sa uploaded picture, makikita si Paguia na nakasuot ng pulang polo shirt, itim na apron at short habang dala-dala ang kanyang brush at plate.

Ang naturang painting ay gawa sa oil at acrylic sa canvas na may sukat na 3feetx4feet.

Resulta nito, umani ito ng 27k reaction, daan-daang share at comment mula sa mga netizen.

Say ni Liz Mateo Fury, “Way up there!”

Biro ni Joje De Guzman, “Galing! ilang araw ka hindi naligo? hahah jk. Oil Paint tagal matuyo yan months o years pa.”

“Wow! ang galing parang naka salamin ka dyan sa self painting portrait mo!” puri ni Maria Bonifacio.

“Husay nmn ng kamay ah kuhang kuha,” dagdag ni Airene Magpile.

Talaga namang saludo sa husay ng kelot artist na ito! (Moises Caleon)