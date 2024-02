Liza Soberano, Ylona Garcia mga presenter sa Japan

Pasok sina Liza Soberano at Ylona Garcia sa mga presenter para sa Crunchyroll Anime Awards, na gaganapin sa March 2, sa Japan.

Bongga nga sina Liza at Ylona, dahil makakasama rin nila ang mga sikat na personalidad mula sa iba’t ibang bansa, tulad ni Rashmika Mandanna (Indian Film Actor), Joaquin Dos Santos (Director, ‘Spiderman: Across the Spider-Verse), Chiaki Kuriyama (Actress, Singer, Model), Roland (Nightclub host, TV personality), Yaeji (Recording Artist, Producer, DJ), Lisa (Singer), Che Lingo (Rapper, Artist), Aquaria (Fashion Model, Drag Entertainer, International DJ), Iman Velani (Actress).

Performers naman sina Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto.

Samantala, nominado naman bilang ‘Anime of the Year’ ang Bocchi The Rock, Chainsaw Man, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc, Jujutsu Kaisen Season 2, Oshi No Ko, Vinland Saga Season 2.

Oh, bongga, di ba? Kung saan-saan na naiimbitahan si Liza!

Pero, bongga rin naman si Ylona, na akala mo ay nananahimik ang career, pero heto nga, naiimbita na rin sa Japan para maging presenter sa isang bonggang awards night.