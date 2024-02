Justin Brownlee dasal na walang kalawang

APAT na buwang walang competitive basketball si Justin Brownlee, aminado ang naturalized player ng Gilas Pilipinas na hindi pa agad-agad makukuha ang peak pagsabak sa first window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers.

Mamayang 8pm, uumpisahan ng Nationals ang kampanya laban sa Hong Kong sa Tsue Wan Sports Centre.

Uuwi ang Pinoys pagkatapos para i-host naman ang Chinese Taipei sa February 25 sa PhilSports Arena.

Pagkatapos ihatid ang Pilipinas sa gold medal ng 19th Asian Games sa Hangzhou noong October 6, nag-positive si Brownlee sa banned substance.

Hindi na siya naglaro mula noon, binuno sa US ang suspension hanggang alisin ng FIBA noong Pebrero 3. Bumalik siya ng Manila at agad nag-report sa Gilas.

“I’m a little bit older but I still think I got a lot left in the tank,” anang 35-year-old resident import ng Ginebra sa press conference bago ang open practice ng Gilas sa PhilSports Arena nitong Lunes.

“Coming up versus Hong Kong, I hope there’s no rust.”

Nakaganda rin daw ang suspension dahil nakapahinga siya.

“I don’t expect to play at my best but I think in due time, I can get back to that level,” dagdag ni JB.

Walang Brownlee, si Tony Bishop ang ipinarada ng Gins sa katatapos na PBA Commissioner’s Cup. Hindi naipagtanggol ng crowd favorites ang korona, winalis ng eventual champion San Miguel sa semis.

(Vladi Eduarte)