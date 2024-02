HANDA na si Jerwin “Pretty Boy” Ancajas na makuha ang kampeonato laban kay World Boxing Association (WBA) bantamweight champion Takuma Inoue kasunod ng isinagawang public workout nitong Martes sa pagbabalik sa Teiken Boxing Gym sa Tokyo, Japan.

Minsang nagsilbing sparring partner ang 5-foot-5 southpaw para kina dating World Boxing Council 118-pound titlist Shinsuke Yamanaka, dating three-division world champion Koki Kameda at kapatid nitong si Daiki, na isang dating two-division world champion, may 10 taon na ang nakalilipas.

Ipinamalas ng 32-anyos mula Panabo, Davao del Norte ang kanyang mga suntok at galaw sa mitts at shadow boxing sa harap ng handler ni Takuma na si Hideyuki Ohashi ng Ohashi Boxing Gym at ama ni Takuma Inoue para sa nakatakdang 12-round bout sa darating na Sabado sa Ryogoku Kokugikan Sumo Arena na magsisilbing main event na handog ng “Prime Video Presents Live Boxing 7.”

“I have always wanted to fight in Japan,’’ wika ni Ancajas sa mensahe nito sa panayam ng international media sa ginanap na workout. “I have a lot of experience and adaptability. Most of all, I am hungry now,’’ dagdag ng dating International Boxing Federation (IBF) super-flyweight champion na nabitawan ang titulo laban kay reigning champ Fernando “Pumita” Martinez noong Pebrero 22, 2022, gayundin sa rematch noong Oktubre 8 sa parehong taon.

Matapos mapanood ang ginanap na workout ay inamin ni Ohashi na maituturing na pinakamalakas na makakapat ng 28-anyos na Japanese boxer, na utol ni undefeated at kasalukuyang undisputed junior-featherweight champion na si Naoya “Monster” Inoue, si Ancajas.

“I think he is the strongest opponent for Takuma in his career because he has rhythm in his punch and can snap the punch. Especially, he has a special aura. I think he is in the same league with Ricardo Lopez (of Mexico) and Roman Gonzales (of Nicaragua). If Takuma wins the fight, he will make progress greatly,” eksplika ni Ohashi.

Tinapos ni Ancajas (34-3-2, 23KOs) ang kanyang preparasyon sa matinding training camp sa Survival Camp sa Magallanes, Cavite katulong sina WBO 118-pound No. 1 challenger Vincent “Asero” Astrolabio, undefeated junior-featherweight boxer Alex Santisima, Jr., unbeaten super-bantamweight Bryl Bayogos at Marvin Esquerdo.

Halos siyento-por-siyento nang handa si Ancajas na nais masundan ang panibagong pagkakataon na maging kampeon matapos itong maghari sa super-flyweight na kumana ng impresibong fifth round knockout victory sa nagdaang laban kontra kay Colombian boxer Wilner Soto noong Hunyo 24 sa Minneapolis.

(Gerard Arce)