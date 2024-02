HORI7ON sisimulan ang bagong era sa kanilang career

Trending ngayon ang all-Filipino K-pop idol boy group na HORI7ON sa X (dating Twitter).

Nilabas kasi ngayong Miyerkoles ang concept photo ng kanilang bagong single na ‘Daytour’ at ito ang hudyat ng kanilang comeback.

After nga ng tagumpay ng kanilang debut album na ‘Friend-Ship’ kung saan galing ang mga chart-topping debut song nila na ‘Six7een’ ay maglalabas sila ulit ng bagong kanta.

Sa nilabas na concept photo na pinusuan ng mga netizen ay nasa bagong era na nga ang HORI7ON na ibang-iba sa mga concept photos nila sa kanilang pre-debut at debut singles.

Ang kantang ‘Daytour’ ay ang confession song ng seven members na sina Kyler, Vinci, Marcus, Winston, Reyster, Kim, at Jeromy para sa kanilang mga mahal sa buhay.

Ang nasabing single ang kanila ring anniversary song dahil isang taon na nga since mabuo sila bilang grupo sa Kapamilya survival show na ‘Dream Maker’ noong February 12, 2023.

After ng kanilang debut sa mundo ng K-pop noong July 2023 ay naging busy ang idol boy group sa pag-guest sa iba’t ibang variety and musical shows sa South Korea para i-promote ang kanilang debut album at naging bahagi rin sila ng iba’t ibang music festival sa buong mundo.

Napuno nila ang Smart Araneta Coliseum para sa kanilang first solo concert noong September 2023, ang ‘Friend-SHIP Voyage to Manila’.

Nag-perform din sila sa 2023 Asia Artist Awards na ginanap sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan noong December 2023.

Naging pasabog din ang performance nila sa opening ceremony ng 2024 Winter Youth Olympics na ginanap naman sa province ng Gangwon sa South Korea last month.

Samantala, dito naman sa Manila gagawin ang showcase ng kanilang upcoming single na ‘Daytour’ na magaganap sa March 2 at magkakaroon din sila ng mall tour sa iba’t ibang SM malls.

Siyempre inaasahang dudumugin ng fans ng

HORI7ON ang lahat ng events nila rito sa Pilipinas.

Bonggels! (Byx Almacen)