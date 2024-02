Tahasang sinabi ni Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader Pastor Apollo Quiboloy na may balak ang Estados Unidos, sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas, na ipadampot siya upang humarap sa mga nakabinbin na kaso sa Amerika.

Maaari rin daw na ilikida siya ng mga banyagang sasalakay sa kanyang pinagtataguan.

Sa kanyang audio recording na pinost sa Facebook, sinabi ni Quiboloy na nakatanggap siya ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang source na balak ng US, kasama na ang Central Intelligence Agency (CIA) at Federal Bureau of Investiga-tion (FBI) na magsagawa ng rendition, imbes na extradition.

Sa ilalim ng rendition, ang suspek na may umiiral na arrest warrant ay puwersahang dudukutin sa dayuhang bansa.

“Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila pong gagawin ng CIA, FBI, ng US Embassy, at State Department, ka-sabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ang kanilang gagawin,” wika ni Quiboloy. “It’s not only rendition but also elimination. If it’s possible, puwede nila akong i-assassinate.”

Binanggit din nito na nag-alok na umano ang US ng $2 milyon P100 milyon para sa kanyang ikakaaresto at ang plano na taniman siya ng mga ebidensiya. Mariin naman itinanggi ng FBI na may $2 milyong pabuya para sa ikadarakip ni Quiboloy.

Sabi naman ng US Embassy sa Maynila: “For more than a decade, Apollo Quiboloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old, and he is currently on the FBI’s Most Wanted List. We are confident that Quiboloy will face justice for his heinous crimes. Questions about legal proceedings should be directed to the US Department of Justice.”

Pinagsabihan naman ni Hontiveros si Quiboloy na huwag maging pa-victim.

“Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. ‘Wag n’yo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit ‘yan ang nakasanayan n’yo,” giit ni Hontiveros.

Umalma rin si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa akusasyon ni Quiboloy na nakipagsabwatan ang Amerika sa ad-ministrasyong Marcos para madakip ang lider ng KOJC.

“The claims of connivance with foreign entities for illicit activities are unfounded and divert attention from the serious legal matters at hand,” ani Romualdez. (Dindo Matining/Billy Begas/Eralyn Prado)