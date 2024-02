Hanggang saan ang lokohan?

Kapag kabi-kabila ang naririnig mong balita ng mga kakilala mo na nai-scam at ang tila walang humpay na paalala mula sa mga bangko tungkol sa pag-iingat laban sa mga manloloko, malakas na senyales ito na talagang tumataas ang mga kaso ng panloloko dito sa atin.

Nuong nakaraang Disyembre lamang, isinulat ko dito ang pangunguna ng Pilipinas sa mga bansang talamak ang shopping scam. Sinasabi ng ulat na ang pangkaraniwang ruta ng mga lokohan para sa Pilipinas ay ang text messages, social media at sa email. Hindi na rin nakakapagtaka ito sapagka’t nangunguna tayo sa buong mundo sa paggamit ng social media.

Nakakahiya man aminin, naging biktima rin ako ng mga sinasabing online scams sa pamamagitan ng isang instant messaging app. Nuong panahon ng pandemic, dahil nagkakahirapan sa pagbili ng mga supplies na kakailanganin kontra sa COVID-19, isinali ako ng isang kaibigang doctor sa isang group chat ng mga nagbebenta ng mga gamot at iba-iba pang mga supplies, kagaya ng face mask, mga pang-test, at kung anu-ano pa. Walang patid ang mga mensahe ng mga kasali sa group chat na nag-aalok ng mga ito at nga mga interesadong bumili.

Minsan, nangailangan ako ng pang-test ng COVID at dahil nagmamadali at walang makuhanan sa mga establisadong mga botika, sinubukan kong gumawa ng transaksyon sa nasabing group chat. Naging matagumpay naman ang transaksyon at wala akong naging problema mula sa pagbabayad, sa pag-dating ng produkto at maging sa kalidad nito. Sa madaling salita, lehitimo nga o legit kung tawagin.

Dahil sa aking naging maayos na karanasan, sumubok akong gumamit ulit para sa isang uri ng benda para sa sugat na hindi lang mahirap hanapin, mahal pa. Nagtanong ako sa mga sikat na botika, nguni’t walang available. Nakakita ako sa Lazada at Shopee at armado ng kaalaman ng presyuhan nito, sinubukan ko munang magtanong sa group chat. May rumesponde ng mas mura ang turing na presyo. Sinubukan kong tumawad ng bahagya at ibinigay naman sa tawad ko sa kundisyon na dalawang pakete ang bibilihin ko. Tila naramdaman ng seller na naghahanap-hanap pa ako ng iba na posibleng mas mababa ang presyo, kung kaya’t minadali niya akong magbayad at nagbigay pa ng paalala na maraming scammers at huwag akong magpaloko. Pagkatapos kong bayaran, inaasahan ko na ipapadala na niya ang mga inorder ko. Subali’t, nang tanungin ko, sinabi niya na kailangan dagdagan ko pa ang order ko para maging sulit sa free delivery. Nakaramdam na ako na may lokohan na. Nang humingi ako ng refund, hindi na ako sinagot at hindi na rin matawagan.

Mabuti na lamang at ganun lang ang sinapit ko sa scam seller na iyon. Mayroong mga nabibikitima na mga pekeng text messages na nagsasabing ginamit ang credit card mo at kung hindi ikaw ang gumamit ay tumawag sa kanila. Kalaunan, kapag nakausap na ang tinawagan, may ipapa-download na app sa cellphone mo at maililipat ang kontrol ng mga laman sa kanila. Siyempre, kasama na rito ang mga bank accounts mo at mga sensitibong mga impormasyon. Ang masaklap ay hindi na nga sasagutin ng bangko, wala ka pa malamang na makukuhang kooperasyon para mahabol ang mga manloloko.

Payak na pag-iisip man maituturing nguni’t bakit kaya nila nagagawa ito sa kapwa nila? At bakit dumarami ang mga manloloko? Totoo nga bang nakapaloob na sa kultura natin ang lokohan na maging ang mga itinuturing nating mga lider ng ating bayan ay hindi na rin maaring mapagkatiwalaan?

