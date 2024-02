MAUGONG ang tagumpay ng 44-anyos na Claremont City Council member para itanghal bilang ikatlong Filipino-American na uupo sa state assembly sa idaraos na eleksyon sa Martes.

Siya si Jed Leano, miyembro ng Claremont City Council na tumatakbong assemblyman para sa ika-41 distrito ng California State Assembly.

Bukod sa pagiging miyembro ng CCC simula noong 2018, si Leano rin ang mayor sa bayan ng Claremont may 40 milya ang layo mula sa downtown Los Angeles.

“I felt the time was right to run for this office because of homelessness and housing. Fundamentally I felt we needed to see strong leadership in this region on that issue. And that’s the reason I got into public service. I ran in 2018 to get on the Claremont City Council for the first time and I made that the central focus of my campaign and my work,” ani Leano.

Ipinanganak at lumaki si Leano sa Anaheim, California.

Ang kanyang ina ay taga-Parañaque City na nagtungo sa US para maging nurse habang taga-Tondo naman ang kanyang ama na pumunta sa Amerika noong 1960 para pumasok sa US Navy.

“My parents were really supportive and the only question they asked me was – do you think you can help? And the answer was yes. And because of that we believed not only can we win our first race but we can actually deliver and improve things in our community, our region, our state,” diin ng batang alkalde.