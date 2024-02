EJ Obiena hinablot unang ginto sa 2024

IPINAGPAG ng 2024 Paris Olympics-bound na si Ernest John “EJ” Obiena ang mga kalawang sa mahigit na apat na buwang pagpapahinga matapos na agad iuwi ang unang gintong medalya sa una nitong torneo ngayong taon sa pagwawagi sa 2024 World Athletics Indoor Tour Bronze – Memorial Josip Gašparac sa Osijek, Croatia.

Sinimulan ng 27-anyos na Engineering student na si Obiena ang indoor season nito sa paglampas sa taas na 5.83 metro upang simulan ang kanyang opisyal na pagsasanay sa natirirang limang buwan sa pagsabak nito para sa inaasam na gintong medalya sa Paris Olympics sa France.

“Indoor season finally kicked off. 5.83 for the win (gold) here @osijekmeeting. Thank you for having us and putting on a great atmosphere. Quote of the day from @hussain_pv : there were a lot of rust there,” post ng Asian Games at SEA Games pole vault record holder na si Obiena.

Itinala din ni Obiena ang bagong meet record sa elite category na Memorial Josip Gasparac, na nakakategorya na isang World Indoor Tour Bronze event na nangangahulugan ng mas mataas na kalibre ng kompetisyon, na bagong meet record.

Agad na nilampasan ng World No. 2 na si Obiena ang 5.51 metro sa una ntiong talon bago kinumpleto sa ikalawang talon ang taas na 5.73 metro na agad nagsiguro dito ng gintong medalya matapos na wala nang nakalampas sa kanyang siyam na iba pang kasali sa sukat.

Tinangka ni Obien ana lampasan ang 5.93 metro subalit tatlong beses na itong nabigo.

Pumangawa sa torneo si Pedro Buaro ng Portugal (5.73m) para sa pilak at kasunod si Olen Tray Oates ng USA (5.61m) para sa tansong medalya.

Ang iba pang kalahok ay sima Jorge Luna ng Mexico (5.51m), Hussain Asim Al Hizam ng KSA (5.51m), Carson Cody Waters ng USA (5.41m), Dan Barta ng Czechoslovakia (5.31m), Boksi Huang ng China (5.31m), Ivan Horvat ng Croatia (5.11m) at si Robert Renner ng Sloakia (DNP).

(Lito Oredo)