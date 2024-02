Dominic Roque biktima na naman ng fake news

Mukhang ayaw pa rin tantanan ng mga intriga at fake news peddlers si Dominic Roque.

Nitong Martes ay kumalat sa X (dating Twitter) at iba pang social media platforms ang fake art card na may picture pa ni Dominic at napakatapang na caption about his ex-girlfriend at family nito.

Sa picture, makikitang nakangiti si Dom, blue sky at ulap ang background niya.

“Guys, never ever choose a girl na dumidepende sa yaman na meron ka at hindi sa pagmamahal na kaya mong i-offer. I should known this from the start. Lesson learned this,” ‘yan ang nakalolokang caption ng fake viral art card.

Tsika tuloy ng netizens, mukhang si Bea Alonzo raw ang pinatatamaan ni Dom.

Obviously ay fake nga ito. Pero marami-rami na rin ang nag-share at nag-comment sa pag-aakalang galing talaga kay Dom ang nasabing post.

Actually, totoong photo ni Dom ang ginamit, pero kung itse-check ang official Instagram at Facebook account ng aktor , pinost niya ang nasabing photo last week at ang tanging caption niya ay “Magandang Umaga” lang na may kasamang happy emoji.

Habang sinusulat Ito ay wala pa ring statement o reaksyon si Dominic sa pinagpipiyestahang fake art card posting.

For sure nakarating na ito kay Dom kasi naka-tag ang name niya sa nasabing fake post.

Sana klaruhin niya ito para mabutata, mapahiya ang mga taong pinalalabas pa siyang masama.

No to fake news peddlers!

Kaloka! (Ogie N. Rodriguez)