DOJ tutugisin mga sangkot sa cyanide fishing

Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tutulong ang Department of Justice sa paghahanap ng ebidensiya upang makabuo ng kaso laban sa mga indibiduwal na nasa likod ng cyanide fishing sa Scarborough Shoal, na kilala rin bilang Bajo de Masinloc.

“Under the leadership of President Marcos Jr., the Philippines will not tolerate any actions that harm our environment or deprive Filipino people of their right to its use and beauty,” ani Remulla.

Ang hakbang ng DOJ ay bunsod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na dapat makasuhan ang sangkot sa cya-nide fishing kung may sapat na ebidensiya.