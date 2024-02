PINAG-IINGAT ng Department of Health (DOH) ang publiko laban sa nakakamatay na heat stroke ngayong papasok na ang summer season sa bansa.

Kasabay nito’y may ilang payo sa publiko ang DOH upang maiwasan ang heat stroke at mabigyan ng. proteksiyon ang katawan sa matinding init at iba pang sakit na madalas nararanasan tuwing tag-init tulad ng diarrhea.

Kabilang dito ang pag-iwas sa pagsusuot ng makapal at kulob na damit, paglalagay ng cold compress sa singit, kili-kili at likod at pananatili sa malilim na mga lugar.

Iwasan ding lumabas ng bahay sa tanghaling tapat, gawin sa umaga o hapon ang mga lakad, magsuot ng maninipis at magagaan na damit at uminom ng maraming tubig.

Gumamit din ng payong, sumbrero at sunglasses kung hindi maiwasan na lumabas sa tanghali.

Kaagad na kumunsulta sa doktor kapag nakaramdam ng sintomas tulad ng lagnat na sobra sa 40° ang temperatura, pamumula, mainit at tuyong balat, kulang o sobrang pagpapawis, sakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka, pangangalay o pamumulikat.

(Juliet de Loza-Cudia)