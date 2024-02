David Licauco kahit pawisan, yummy pa rin

Napa-wow ang netizens nang mapanood ang trending video na kung saan at makikita ang galing sa paglalaro ng basketball ni David Licauco sa isang liga nitong Linggo sa SGS Stadium, Araneta Avenue, Quezon City.

Marami pala sa tagahanga ng Kapuso actor ang hindi aware na magaling na basketball player ang ka-love team ni Barbie Forteza kaya nagulat sila sa husay nito sa bola.

Naglaro si David sa koponan ng Regan Industrial Sales Inc, na isa sa mga teams ng Grace Alumni Basketball League, inter-batch basketball tournament ito ng Grace Christian College na ginaganap every year.

Dahil nga sa pinakitang husay sa ball game, si David ang tinanghal na ‘Best Player of the Game’. Nakapuntos ang chinito heartthrob ng 25 points, nakapagtala rin siya ng 17 rebounds, 5 assist and 2 blocks. At dahil sa mga puntos na ibinigay ng aktor, win ang team nila na may 84 points versus sa kalaban nilang team na may 76 points.

Maging ang mga commentator ng liga ay hindi napigilang humanga sa ipinamalas na galing ni David.

Nag-trending nga sa X si David. Sey ng netizens, kahit pawisan na sa paglalaro ang aktor ay super yummy at mukhang mabango pa rin. Hindi nga lang daw pang-showbiz heartthrob ang idol nila kung hindi pang-basketball court din.

For sure, mas marami pang fans ang mag-aabang ng next game ng team ni David para makita ng personal ang galing nito sa paglalaro at para makapag-cheer na rin sila sa idolo.

Wish nga ng BarDa fans na sana raw ay manood din si Barbie ng laro ni David para mas ma-inspire raw ang aktor sa paglalaro. (Ogie N. Rodriguez)