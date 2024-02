Darla binakbakan sa guesting ni Toni Gonzaga

Hindi nagustuhan ng mga solid Kapamilya viewers at netizens ang guesting ni Toni Gonzaga sa YouTube channel ni Darla Sauler na pinalabas nitong Martes.

Sa mismong social media accounts ni Darla ay mababasa ang mga hindi kaaya-ayang komento sa collaboration niya with Toni.

Galit na galit ang ibang followers ni Darla at parang ang laki-laki ng kasalanang ginawa ng Kapamilya writer sa kanila at hindi nila kaya itong patawarin.

“Disgusting Darla.”

“Di ba Year of the Dragon ngayon, eh bakit parang Year of the Snake?”

“Traitor x Traitor.”

“No to ABS -CBN shutdown ka pa before Darla tapos yang kasama mo sumuporta sa mga anak na nagpasara sa istasyon mo. Konting hiya naman sa mga nawalan ng trabaho!”

Ilan lang ‘yan sa mga komento against Darla at Toni, ‘yung iba pa ay sobrang below-the-belt at nagmumura na!

Sabi pa ng isang netizen, “Mukhang kasado na ang ‘ASAP Natin ‘To’ comeback ni Toni ha. Isa kasi sa headwriters ng Sunday musical show si Darla. Kaya kinokonek ng mga marites ang pagsasama ng dalawa sa isang episode ng YT channel ni Darla.

Anyway, kung panonorin ang more than 15 minutes na chikahan ng dalawa ay puro good vibes lang at pure kamustahan lang naman ang pinag-usapan nina Toni at Darla!

Kami nga ay naaliw talaga.

Huwag na kasing bigyan ng ibang kulay ang tsikahan nina Darla, Toni para huwag kayong mairita. (Ogie N. Narvaez)