CCP Lakbay Cine, libreng mapapanuod ngayong Feb 22-24

Gustong manuod ng libre?

May alok na libreng palabas ang Film, Broadcast and New Media Division ng Cultural Center of the Philippines (CCP) sa ilalim ng kanilang Lakbay Sine program.

Tampok dito ang back-to-back lineup ng award-winning na local films!

Sa February 22 ng 1:00 pm, ipapalabas ang Cinemalaya award-winning film na Liway ni Kip Oebanda sa Buenaventura Garcia Paredes, O.P. Building ng University of Santo Tomas.

Ang Liway ay kuwento ng isang batang lalaki na si Dakip, na nakatira kasama ng kanyang mga magulang na sina Day at Ric sa loob ng Camp Delgado, isang bilangguan para sa mga rebelde at kriminal sa loob ng isang kampo ng militar.

Mapapanuod naman sa February 24 ng alas-8:30 am, ang Cinemalaya 2022 Best Film na Blue Room ni director Ma-an L. Asuncion-Dagñalan sa St. Paul University, Quezon City.

Ang Blue Room ay tungkol sa isang indie rock band, mga bagets na nakakulong pero nakakuha ng kanilang pinakamalaking break sa isang prestihiyosong local music festival. Ngunit pagkatapos ng kanilang celebratory night, sila ay dinampot dahil sa bitbit na droga at pinasok sa Blue Room, isang VIP detention area.

Magkakaroon pa ng special screening ng Anak na isinulat ni National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee na pinagbidahan nina Vilma Santos at Claudine Barretto.

Sa parehong araw naman ganap na alas-5:00 ng hapon, mapapanuod ang 2009 Cinemalaya film Dinig Sana Kita (If I Knew What You Said) ni Mike Sandejas sa ValACE Roofdeck in Valenzuela City.

Ang Lakbay Sine ng CCP ay isang outreach program ng iba’t ibang film projects ng CCP Cine Icons at Cinema Under The Stars (CUTS) na layong makilala at galing at gawa ng Pinoy filmmakers. (Natalia Antonio)