Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Bases Conversion and Development Authority (BCDA) na siguraduhing makukumpleto sa takdang panahon ang Airport to New Clark City Access Road (ANAR) sa Mabalacat, Pampanga.

Sinabi ng presidente na ang pagkumpleto sa proyekto ay magiging daan sa pagdagsa ng mga turista at pamumuhunan sa Pampanga.

Mula sa isang oras ay magiging 20 minuto na lamang ang biyahe ng mga motorista mula sa iba’t ibang distrito ng Clark patungo sa New Clark City.

“I ask you in the BCDA to ensure the completion of the remaining works for this 20 kilometer highway. Once operational, it will reduce travel time,” anang pangulo sa kanyang talumpati matapos inspeksyunin ang ANAR nitong Miyerkoles nang umaga.

Inaasahang magiging fully-operational ang proyekto sa July sa sandaling matapos ang ginagawang bike lane, lanscape at slope protection nito. (Aileen Taliping)