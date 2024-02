Bakit maaayos na ang NAIA?

Kung ang pagpapatakbo ng San Miguel Corp. (SMC) ang pagbabasehan, malaking-malaking pagbabago ang mangyayari sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa pagpasok ng consortium na pinangungunahan ni Ramon S. Ang.

Si RSA, ang tawag kay Ramon Ang ng kanyang mga empleyado ay president at CEO ng SMC.

Unang mapupuna ng mga pasahero sa pag-takeover ng SMC consortium sa NAIA ay malilinis na comfort room, maaliwalas na waiting area ng mga sumasalabong sa mga pasahero, mga komportableng departure area, at walang hinto na pagtakbo ng mga escalators.

Sa SMC main office sa Ortigas Complex sa Pasig, super linis ang mga comfort rooms; palaging gumagana ang elevators; maayos ang pagtanggap sa mga bisita dahil sa komportable ang waiting area; at magagalang na mga empleyado.

Ganyan magpatakbo si RSA ng San Miguel Corp. Parang miyembro ng pamilya niya ang lahat ang mga empleyado.

Kapag naman inumpisahan na ng SMC consortium ang pagpapatakbo ng mga 4 na terminal ng NAIA (NAIA 1, 2, 3 at yung dating domestic airport), makaasa tayo na parang pamilya ang pagturing niya sa mga pasahero na parating at paalis ng bansa.

Kaiba si RSA. Personal touch ang pagpapatakbo niya sa lahat ng kumpanya na nasasakupan ng SMC conglomerate: San Miguel Brewery, San Miguel Foods o Purefoods, Ginebra San Miguel, Petron, San Miguel Infrastructure (Skyway, SLEX elevated extension, TPLEX, NAIA Expressway, Pasig River Expressway); Southern Concrete Industries Corp., Northern Cement Corp.; San Miguel Global Power Holdings Corp.

Isang netizen, Artemio Amon, ang nagreklamo sa kanyang Facebook tungkol sa kanyang RFID sa Skyway. Within an hour may tumawag kay Amon na taga San Miguel Infrastructure tungkol sa kanyang problema.

Nabigyan agad ng solusyon ang reklamo. Sensitive ang SMC sa mga puna na galing sa publiko.

Nang sumama si Eduardo “Danding” Cojuangco sa pamilya Marcos noong 1986 EDSA revolution ipinagkatiwala niya ang kanyang mga kumpanya kay RSA. Kasama na rito ang SMC.

Nang bumalik si Danding sa bansa ilang taon ang nakaraan, ibinalik sa kanya ni RSA ang lahat ng kanyang mga kumpanya kasama ang mga kinita nito.

Isang virtue o katangian ni RSA ay honesty.