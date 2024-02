Baked goodies ni Bea Alonzo, yummylicious

Ang bongga ng latest video reel post ni Bea Alonzo sa kanyang social media accounts.

Makikita kasing nagbe-bake si Bea at mukhang yummy, delicious ang finished product niya!

Caption ni Bea, “To old friends and late-night baking sessions at home.”

Ang iba ay inisip na baka ginagawa iyon ni Bea para makalimutan ang hiwalayan nila ni Dominic Roque.

May iba naman na gustong matikman ang binaked ni Bea!

Naku, kapag nakausap namin ang nanay ni Bea na si Mary Anne Ranollo ay isa-suggest namin sa kanya na ibenta niya ang baked products ng kanyang anak sa coffee, milk tea business na binuksan niya.

Kamakailan kasi ay binuksan ni Mommy Mary Anne ang Sip ‘N Slice na coffee and milk tea place.

May mga pagkain ding benta ang nanay ni Bea at mas maganda kung mabibili roon ang baked products ng aktres!

Puwede namang recipe ni Bea at sila na ang mag-bake para matikman ng kanilang mga parokyano.

‘Yun na! (Jun Lalin)