Ayon sa feng shui: Kim, Paulo baka ‘di mag-click kung magkarelasyon

Ang bongga ng feng shui consultant na si Jean Yu Chua dahil isa si Kim Chiu sa mga celebrity client niya!

Nakapanayam siya ng entertainment media sa naganap na Pandesal Forum sa Kamuning Bakery Cafe.

Mula nga sa pagiging client ay naging family friend na nila ang Kapamilya actress at kaya bongga pa rin ang takbo ng career journey ni Kim kahit 19 years na siya sa showbiz ay dahil guided daw ito ng feng shui.

Natanong nga ng entertainment media si Jean kung nagpa-consult ba sa kanya si Kim bago naganap ang hiwalayan nila ni Xian Lim?

Ayon kay Jean, hindi talaga maganda ang love life ni Kim sa Year of the Rabbit (last year) dahil Year of the Horse ito ipinanganak (April 19, 1990).

“In terms of relationship, kasi nangyari ‘yan last year, 2023. So in a relationship aspect of the person, let’s say siya ay Year of the Horse, so ang relationship luck niya ay hindi ganun ka-strong. So might be mayroon siyang ma-encounter na challenges or mga issues about the relationship that’s why it happens to her,” sey ni Jean.

Dagdag niya pa, “Actually hindi naman siya super affected on that part kasi siyempre ang focus naman niya is more on the career, more on how to keep healthy. So ‘yun ang mostly primarily goal niya for consulting us sa Feng Shui.”

Pero mas magiging bonggels naman daw ang love life ni Kim ngayong Year of the Dragon.

“So since she’s Year of the Horse, so this year ang horse ay very good when it comes to relationship luck,” sey ni Jean.

Sey pa niya, “Actually this year mayroon din naman siyang chances on meeting new relationship. I think, in a relationship kailangan magkaroon siya ng time and effort. Kasi hindi naman agad-agad ‘yan na magtsi-change, ‘yung vibration na pagpasok niya agad on a new relationship. Meron siyang opportunity to attract a good person this year that will give the quality time and effort to take care of her.”

Magiging bongga rin daw ang career ng Chinita Princess.

“Kaya mostly ang relationship niya is magiging maganda with the bosses kung sino man ang tumutulong sa kanya in her career.”

Natanong din siya sa tambalang Kim at Paulo Avelino.

“In terms of their love team, hindi natin siya binibigyan ng pressure on these two persons regarding sa personal life nila, parang more on the showbiz way lang and it will click.

“Pero kung i-include natin ang personal life nila, might be hindi sila magki-click,” paliwanag ni Jean.

Pang-showbiz nga lang daw ang tambalang KimPau or ChiuPau dahul primary goal daw kasi ng dalawa ay ang kanilang career.

Kaya sa gustong magpa-consult kay Jean tungkol sa Feng Shui go na sa kanyang physical store sa 807 Ongpin Street, Binondo, Manila.