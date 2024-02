Isang manifesto na nilagdaan ng halos lahat ng mga kongresista na kumakatawan sa iba’t ibang distrito sa Mindanao ang naglabas ng manifesto upang tutulan ang panukala ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas.

Ayon kay Lanao del Norte Rep. Mohamad Khalid Dimaporo ang Unified Manifesto of Mindanao Congressmen for National Integrity and Development ay nilagdaan ng 53 sa 60 district representatives mula sa Mindanao.

“We signed the manifesto as one voice, one nation, rejecting all calls for the secession of Mindanao. We will not be a party to an unconstitutional proposal to break the territorial integrity of the Philippines. We make our intentions known, as Mindanao lawmakers,” sabi ni Dimaporo, isa sa mga lumagda sa manifesto.

Ang panawagan nina Duterte at Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez na ihiwalay ang Mindanao ay umano ng kritisismo mula sa iba’t ibang distrito.

“We, the elected representatives of Mindanao in the House of Representatives, firmly oppose the calls for the secession of Mindanao from the Republic of the Philippines. Our stance is deeply rooted in our belief in national unity, the power of inclusive development, and the promise of a peaceful, progressive future for all Filipinos, including the indigenous people of Mindanao,” sabi sa manifesto. (Billy Begas/Eralyn Prado)