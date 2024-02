Zanjoe Marudo, Ria Atayde pakakasal na

Pangiti-ngiti lang si Sylvia Sanchez nang tanungin namin tungkol sa kung may plano na bang pakasal sina Ria Atayde, Zanjoe Marudo.

Paulit-ulit lang niyang binanggit ang pangalang ‘Zanjoe’ na parang sinasabi nga na ang aktor ang dapat magsalita, magplano.

At heto nga, biglang-bigla, inanunsiyo na nina Zanjoe at Ria na engaged na sila.

“Forever sounds good,” simpleng caption ni Ria, na sinamahan pa ng emoji ng kulay puting puso at singsing.

At siyempre, sinundan naman ni Zanjoe ng chika na, “And tastes even better,” na may kasama pa ring pulang puso.

At `yun na nga, umulan na agad ng pagbati sa Instagram nina Zanjoe, Ria, bilang pag-apruba sa nararamdaman nilang kaligayahan para sa dalawa.

“Congrats Ria and Z!!!” sabi ni Joshua Garcia.

“Ayaaaaaan na!” sabi ni Angelica Panganiban.

“Ri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Super happy for you dear!!!!!!” tumitili na sabi ni Jolina Magdangal.

“I love you both. Congrats and best wishes Z and Ri!” sey ni Janine Gutierrez.

“Omg congrats!” hirit ni Maris Racal.

“Happiest news ever!” reaksyon ni Rachel Peters.

Abang-abang na lang ang mga faney sa detalye ng kasal.

At siyempre, mukhang matutupad na rin ang pangarap ni Sylvia na magkaroon na ng mga panibagong miyembro ang pamilya nila. Na magkaroon na siya ng mga aalagaang mga apo, ha!

Bongga!