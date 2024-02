Xian Lim iniintrigang pinaringan ex-GF

Naintriga ang mga netizen sa pinost ni Xian Lim sa kanyang Instagram story.

Shinare kasi niya ang reel ng content creator na si JB Copeland na tungkol sa pagiging real.

Sey ni JB sa kanyang reel, “I only want real.”

“Anything you lose by being real… is fake. Our authenticity has the power to expose the truth. And I think thats pretty awesome,” dagdag niya pa.

Maliban sa pag-repost ng reel ay ni-like rin ito ng Kapuso actor.

Hula ng mga netizen ay may pinapatamaan si Xian.

Komento ng isang netizen, patama raw niya sa ex-girlfriend niya na si Kim Chiu, “If you only want real, why allow the relationship to last for 13 years? All the while, you already knew that it was fake. You never really connected with K. But it’s okay, you deserve your new gf.”

Curious naman ang isang netizen, “What does it mean? Fake ba ’yung relationship kay Kim? ’Di ginamit lang talaga? Daldal yata nito lately.”

Pinagtanggol naman ng ilang netizen si Kim, “Go lang! Mag ingay ka pa! Kim is loved by many and I’m sure pag sila ang maasar sayo they won’t hesitate to spill, which she’ll never do on her own. Kaya bilis, more parinig pa!”

Kuda naman ng isa, “Remind niya sarili niya kasi fake siya.”

Sey ng kampi kay Xian, “Tea tea tea… team Xian.”

Inaabangan naman ng mga netizen kung sasagutin ba ni Kim ang mga iniintrigang chika sa kanila ni Xian sa presscon ng bagong nilang series ni Paulo Avelino na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’

’Yun na!